Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Путиным в Кремле

Переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным были обстоятельными и плодотворными, сторонам на них удалось выйти на ряд договоренностей. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, его слова передает РИА Новости.

«Мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма плодотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей», — сказал лидер КНР.

8 мая Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности. Лидеры двух стран также подписали заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.

Кроме того, они должны были подписать совместное заявление, посвященное 80-летию Победы во Второй мировой войне. Как заявлял Путин, лейтмотивом документа станет «живая связь времен — не только в контексте исторической памяти, но и как ответ на попытки возрождения нацизма и милитаризма».

Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа.

Ранее Путин рассказал, что Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы 9 мая.