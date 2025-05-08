Кадыров рассказал о встрече с Путиным после слухов об отставке

Рабочая встреча главы Чечны Рамзана Кадыров с президентом РФ Владимиром Путиным прошла продуктивно. Об этом он сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.

«Рабочая встреча с Нашим Президентом у нас прошла продуктивно», — подчеркнул глава региона.

Кадыров отметил, что в завершение встречи президент отметил, что им еще совместно «работать и работать».

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не следует обращать внимания на слухи о возможной отставке Кадырова, поскольку подобная информация появлялась и раньше. По его словам, это «история довольно обычная». Силаев уточнил, что помнит как минимум один подобный случай.

До этого Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее политолог Марков связал со здоровьем слова Кадырова об уходе.