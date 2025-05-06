Политолог назвал «обычной историей» заявление Кадырова об отставке

Не следует обращать внимания на слухи о возможной отставке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, поскольку подобная информация появлялась и раньше. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Я думаю, что на слухи обращать внимания не стоит, какие бы это ни были слухи. В общем, история-то довольно обычная. Я помню, как минимум один случай раньше. Ну, правда, это было много лет назад, когда точно такой же диалог состоялся между Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и кем-то из журналистов», — сказал Силаев.

Эксперт напомнил, что был момент, когда Кадыров даже называл своего преемника. По мнению политолога, заявлением об отставке глава Чеченской Республики отреагировал на соответствующие слухи.

«Ну, а как ему еще реагировать, сказать? Нет, я ни в коем случае никуда не собираюсь? В данном случае выигрышнее, конечно, с публичной точки зрения сказать, что вот я готов, как народ скажет, как президент скажет, так и будет», — подчеркнул он.

До этого Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

«Я — пехотинец и командный человек. Есть приказ — выполняю», — написал Кадыров, добавив, что может лишь «просить или предлагать» свою отставку.

Ранее политолог Марков связал со здоровьем слова Кадырова об уходе.