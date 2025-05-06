Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров заявил, что попросился в отставку

Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни
close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом пишет ИА «Чечня сегодня».

В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <...> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава республики.

При этом он не уточнил, к кому именно он обратился с соответствующей просьбой.

Также во время разговора Кадыров порассуждал о возможном преемнике. Он выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

В апреле несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — занял пост секретаря Совета безопасности Чечни. Власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, но имя 17-летнего наследника главы республики появилось на сайте и в социальных сетях ведомства. При этом раньше секретарем Совбеза Чечни был племянник Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Адама Кадырова назначили куратором регионального министерства внутренних дел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами