Кадыров заявил, что попросился в отставку

Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Об этом пишет ИА «Чечня сегодня».

В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <...> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал глава республики.

При этом он не уточнил, к кому именно он обратился с соответствующей просьбой.

Также во время разговора Кадыров порассуждал о возможном преемнике. Он выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

В апреле несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — занял пост секретаря Совета безопасности Чечни. Власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, но имя 17-летнего наследника главы республики появилось на сайте и в социальных сетях ведомства. При этом раньше секретарем Совбеза Чечни был племянник Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Адама Кадырова назначили куратором регионального министерства внутренних дел.