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Кадыров объяснил свою просьбу об отставке

Рамзан Кадыров: решение о моей отставке может принять только Путин
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил заявление об уходе с поста. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

«Я — пехотинец и командный человек. Есть приказ — выполняю», — написал Кадыров, добавив, что может лишь «просить или предлагать» свою отставку.

Во вторник в беседе с журналистами Кадыров заявил: «Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. Надеюсь, мою просьбу поддержат». При этом он не уточнил, к кому именно обратился.

Кадыров выразил уверенность, что следующий глава республики будет предлагать новые инициативы.

«Он должен иметь собственное видение развития Чечни, не копируя прошлое», — отметил руководитель региона.

В апреле несовершеннолетний сын Рамзана Кадырова — Адам Кадыров — занял пост секретаря Совета безопасности Чечни. Власти не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, но имя 17-летнего наследника главы республики появилось на сайте и в социальных сетях ведомства. При этом раньше секретарем Совбеза Чечни был племянник Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихами о Всевышнем.

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