Политолог Марков связал со здоровьем слова Кадырова об уходе

Если глава Чечни Рамзан Кадыров уйдет в отставку, то это будет связано только с состоянием его здоровья. Об этом «Газете.Ru» заявил российский политолог Сергей Марков, комментируя слова главы республики о просьбе освободить его с должности.

«Если это связано с чем-то, то только с состоянием здоровья. Кто может заменить? Мне кажется, что фигура номер один – это Адам Делимханов. Но, на мой взгляд, Рамзан Кадыров не сказал, что он уходит, это просто замечание было такое, полемическое что ли, гипотетическое. Он сказал, что он за свою должность не держится, вот что имелось в виду. Мне кажется, он никуда не уйдет», — сказал Марков.

5 мая в интервью ИА «Чечня сегодня» глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Так он прокомментировал слухи о том, что может в скором времени уйти в отставку.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. <...> Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал он.

Также во время разговора с журналистами Кадыров порассуждал о возможном преемнике. Он выразил уверенность, что следующий глава Чечни будет иметь собственное видение и предлагать новые инициативы по развитию региона.

Позже Кадыров объяснил в своем Telegram-канале, что многие не поняли смысл его слов. Он заявил, что решение о том, будет ли он оставаться в должности главы Чечни или нет, принимает только один человек — верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Ранее 17-летнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни.