Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об экспансии китайских автомобилей в РФ

Путин: Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире
close
Александр Казаков/РИА Новости

Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, пишет РИА Новости.

«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание на укрепление взаимодействия двух стран в сфере промышленности и высоких технологий.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле 8 мая. На данный момент стороны перешли к расширенному формату встречи с участием делегаций двух стран. Россию на встрече, в частности, представляет министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и глава Минфина Антон Силуанов.

До этого главы России и Китая общались в узком составе. По словам Путина, вместе с Си Цзиньпинем они провели содержательный и углубленный обмен мнениями.

Ранее Путин оценил качество китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами