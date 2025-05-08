Путин высказался об экспансии китайских автомобилей в РФ

Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, пишет РИА Новости.

«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание на укрепление взаимодействия двух стран в сфере промышленности и высоких технологий.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле 8 мая. На данный момент стороны перешли к расширенному формату встречи с участием делегаций двух стран. Россию на встрече, в частности, представляет министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и глава Минфина Антон Силуанов.

До этого главы России и Китая общались в узком составе. По словам Путина, вместе с Си Цзиньпинем они провели содержательный и углубленный обмен мнениями.

Ранее Путин оценил качество китайских автомобилей.