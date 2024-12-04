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Путин оценил качество китайских автомобилей

Путин: китайские машины стали качественнее и дешевле

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что китайские автомобили стали качественнее и дешевле, рассуждая о взаимодействии России с китайскими автокомпаниями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это связано не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», — заявил Путин, говоря о начале производства китайских машин в России.

Глава государства напомнил, что реальная работа с китайскими партнерами в сфере автомобилестроения началась в 2015 году, когда были созданы первые производства китайских машин в Туле, а затем в Калуге. Обсуждение этих проектов началось раньше этого момента, указал он.

Ранее Владимир Путин назвал ошибкой решение Volkswagen уйти из России.

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