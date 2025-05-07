Еврокомиссия отреагировала на‎ визит Си Цзиньпина в Россию

Представитель ЕК аль-Ануни: ЕК приняла к сведению поездку Си Цзиньпина в РФ

Еврокомиссия (ЕК) «‎приняла к сведению» визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Москву на мероприятия в честь Дня Победы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС.

Анвар аль-Ануни отметил, что ЕК считает Китай «‎главным поставщиком помощи России в конфликте на Украине».

Вместе с тем, глава пресс-службы ЕК Паула Пинью добавила, что Европа 6 мая отметила 50-летие дипломатических отношений с Китаем и отметила важность сотрудничества с КНР, в частности в «‎противодействии глобальным вызовам».

Представители ЕК в ходе брифинга не ответили, будет ли Еврокомиссия протестовать относительно визита главы КНР в российскую столицу.

7 мая Си Цзиньпин из Пекина отправился в Москву на празднование Дня Победы.

В этот же день сообщалось, что во время визита в Москву Си Цзиньпин может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проект газопровода «Сила Сибири-2».

Как писало агентство Bloomberg, визит председателя КНРв Москву на парад Победы подчеркнет тесные связи Пекина с Москвой и продемонстрирует, что контакты России и США никак на них не повлияли.

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