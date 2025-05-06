Генсек НАТО оценил роль лидерства Мерца для альянса

Генеральный секретарь НАТО на своей странице в соцсети X поздравил лидера ХДС/ХСС с избранием на пост канцлера ФРГ и оценил его роль для будущего Североатлантического альянса.

«Ваше лидерство станет ключевым в момент, когда мы работаем над нашей обороной и нашими возможностями сдерживания», — написал представитель НАТО.

6 мая Мерц был избран новым главой немецкого правительства. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, что стало первым подобным случаем в истории современной Германии, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил Мерца на пост канцлера.

Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в АдГ призвали провести новые парламентские выборы в Германии.