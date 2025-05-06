Мерца избрали канцлером ФРГ со второй попытки

Бундестаг проголосовал за назначение Мерца канцлером ФРГ со второй попытки

Бундестаг проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца канцлером Германии. Об этом сообщает Bild.

За его кандидатуру проголосовали 325 членов бундестага, против — 289, один человек воздержался.

6 мая Мерц не получил в первом туре необходимого для избрания канцлером Германии количества голосов. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов. Провал Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке страны.

Сообщалось, что Мерц якобы отказался от проведения второго тура 6 мая. Издание Bild отмечало, что из-за отказа Германия не получит нового канцлера. Однако позже глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил, что новое голосование все же состоится 6 мая.

Ранее в АдГ призвали провести новые парламентские выборы в Германии.