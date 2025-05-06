«Паника в бундестаге». Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

В ходе голосования 6 мая лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц не получил необходимого количества поддержки в первом туре для избрания новым канцлером Германии. Это первый подобный случай в истории современной ФРГ. Ожидается, что второй тур выборов канцлера ФРГ состоится во вторник, в 16:15 мск. Сможет ли Мерц в итоге стать новым канцлером ФРГ и почему многие депутаты бундестага не захотели поддержать его кандидатуру — в материале «Газеты.Ru».

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не смог получить необходимое количество голосов для избрания канцлером Германии в первом туре, который проходил 6 мая. Политика поддержали 310 депутатов, при этом необходимое количество голосов для избрания составляет 316.

Не получив большинства голосов, Мерц покинул зал бундестага для экстренных переговоров с парламентской фракцией Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС). После политик заявил, что отказывается от немедленного проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге 6 мая. Позже стало известно, что повторное голосование во вторник все-таки состоится — примерно в 16:15 мск.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз полон «рестриктивных мер в отношении политических сил и личностей, чьи мировоззрения отличаются от общепринятых». Таким образом политик прокомментировал провал лидера ХДС.

«С одной стороны, конечно, это внутреннее дело Германии, мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться. Но еще раз повторяю, вот сам по себе европейский политический ландшафт полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий», — сказал представитель Кремля.

В феврале в Германии прошли парламентские выборы, победу в которых одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой действий России на Украине.

Фридрих Мерц считался основным претендентом на пост нового канцлера ФРГ. Среди первоочередных задач новой коалиции он называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов.

Критика со всех сторон

После неожиданного проигрыша Мерца на голосовании многие немецкие политики раскритиковали его политический подход. Так, лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что после провала Мерца необходимо провести новые парламентские выборы в Германии.

«Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц (должен) просто уйти в отставку, должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране. АдГ готова возглавить правительство ФРГ и поставить страну с головы на ноги», — сказала Вайдель.

Мерц стал первым кандидатом в канцлеры Германии в современной истории, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре. Вайдель отметила, что это показывает, насколько слабый фундамент у коалиции.

В свою очередь глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости заявил, что провал лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на выборах канцлера Германии связан с разочарованием в его политике среди однопартийцев.

«Коллеги Мерца по партии открыто выражали недовольство его курсом. Социал-демократы же, напротив, были заинтересованы в участии в правительстве и демонстрировали удовлетворение коалиционными договоренностями», — сказал Нимайер.

Агентство Bloomberg отмечает, что провал Мерца в первом же туре голосования — это огромный позор для политика, рейтинги одобрения которого и без этого были достаточно низкие.

«Экономика ФРГ стагнирует после двух лет рецессии, а поддержка партии «Альтернатива для Германии» усиливается, особенно в восточных регионах. Канцлер должен иметь большинство, чтобы управлять. Если у Мерца нет этого в самом начале, то что произойдет, когда ситуация станет более жесткой», — говорится в материале издания.

Согласно конституционным нормам Германии, после провала первого раунда голосования есть еще 14 дней, чтобы один из кандидатов набрал необходимое абсолютное большинство. Ограничений на количество голосований, которые могут быть проведены, нет.

Если в течение этих двух недель победитель не будет определен, немедленно последует третья фаза. Здесь есть два варианта: кандидат, набравший простое большинство голосов, может возглавить правительство меньшинства, или президент Штайнмайер может распустить парламент и назначить новые выборы.

Слабость Мерца

Мерцу следует принять свое фиаско и сделать выводы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по международным делам Дмитрий Белик.

«Такого в истории ФРГ еще не бывало, так что излишняя самоуверенность Мерца вдребезги разбилась о действительность. И даже его избрание во втором туре не сможет избавить от осадка, который продемонстрировали текущие результаты», — сказал депутат.

Он уверен, что произошедшее недвусмысленно намекает на раскол в немецкой политике:

«Не все депутаты готовы поддержать Мерца даже при наличии парламентского большинства у правящей коалиции. Результаты первого тура обнажают кризис в политической системе Германии».

В свою очередь старший научный сотрудник центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин отметил в беседе с «Газетой.Ru», что несколько подходов к голосованию — это не что-то сверхъестественное для немецкой политики.

«Да, фигура Мерца сейчас крайне непопулярна. За последние месяцы рейтинг его партии сильно просел, плюс расклад сил в бундестаге не в пользу ХДС. Скорее всего, через пару-тройку недель будет повторное голосование, а за это время Мерц и его команда будут пытаться убедить колеблющихся», — сказал эксперт.

«Альтернативу для Германии» признали экстремистской. Самой популярной партии грозит запрет Контрразведка ФРГ признала партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской... 02 мая 20:34

Если же и со второго раза у Мерца не получится выиграть, то не исключено, что ХДС будет выдвигать на пост канцлера какую-то альтернативную кандидатуру, считает Камкин. Однако, по его мнению, на германском политическом горизонте нет таких деятелей, кто мог бы консолидировать доверие депутатского корпуса.

Политический кризис

Германия сейчас находится в ярко выраженном политическом кризисе. Об этом «Газете.Ru» заявил немецкий политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Владимир Сергиенко.

«Причина кризиса кроется, скорее всего, в предвыборной кампании, которую проводил Мерц. Он очень многих разочаровал. Многие ему ставят в претензию откровенное предательство некоторых идей во время избирательной кампании. Например, то, как он откровенно перенял позицию АдГ по мигрантам, чтобы переманить их электорат. Голосов не хватило совсем немного, значит, скорее всего, за него не проголосовал кто-то из собственной коалиции ХДС/ХСС или из социал-демократов», — сказал политолог.

Он предполагает, что многих немецких депутатов не устраивает принципиальная позиция Мерца по поставкам Taurus и по мирному урегулированию на Украине. Также многим не нравится его позиция по мигрантам и закрытию границ.

«Безусловно, в бундестаге сейчас царит паника. Скорее всего, Мерцу и его команде не совсем понятно, что делать. Сейчас им предстоит выявить, кто не голосовал. Дальше включаются политические угрозы, исключение из фракции, попытка уговорить, попытка подкупить и так далее. В принципе, то, что произошло, говорит, что правление Мерца не будет иметь парламентской поддержки»,

— добавил Сергиенко.

Тот факт, что второго голосования не будет сразу же после первого, говорит о том, что Мерц и его команда не знают, кто проголосовал против, пояснил эксперт.

«Я думаю, что парламентских перевыборов удастся избежать и в итоге правительство сформируют. Однако это будет очень слабое правительство. Конечно, это сильнейшая политическая пощечина Мерцу, который мечтал затмить президента Макрона и укрепить позицию ФРГ в Евросоюзе. Вряд ли сильная Германия вернется на политическую арену в ближайшее время, все это мечты, которые не сбылись», — заключил политолог.

В свою очередь, немецкий политик, бывший депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал проигрыш Мерца на первом этапе голосования в бундестаге «историческим событием»:

«Это первый раз с 1949 года, когда подобная ситуация повторилась. Это настоящее политическое землетрясение. Несмотря на все миллиарды, которые Мерц раздаривал своим союзникам, несмотря на все уступки, которые он делал, ему не удалось пробиться к креслу канцлера. Фактически Мерц отказался от всех своих предвыборных обещаний, чтобы сколотить вокруг себя коалицию, которая проголосует за него. Однако он не учел, что его собственные однопартийцы не простят ему предательства идеалов партии».

Стало ясно, что стратегия отказа от обещаний, откровенная ложь, манипуляции и подкуп не сработали в первом голосовании, а других рычагов у Мерца, по сути-то и нет, считает Гердт.

«Мерцу незачем оставаться дальше у власти, потому что в будущем укрепить рейтинги у него не получится. Думаю, что ему придется оставить мечты об избрании канцлером. Единственный способ удержаться у власти — это переговоры с АдГ, которые бы могли поддержать его. Однако АдГ вряд ли на это пойдут после всего того, что Мерц открыто говорил о них. Для него политическая карьера закончилась. Человек без принципов не может и не имеет права вести за собой людей», — сказал немецкий политолог.

Он предположил, что место Мерца в коалиции может занять премьер-министр Баварии Маркус Зедер:

«Он может попытаться собрать новую коалицию и наверняка вынужден будет отказаться от жесткой критики АдГ, чтобы получить от них поддержку. Если даже у Зедера не получится сколотить новую коалицию, то тогда нас ждут новые выборы. В общем и целом Германия постепенно скатывается в хаос».