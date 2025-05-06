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Мерц назначен новым канцлером ФРГ

Президент Германии Штайнмайер назначил Мерца новым канцлером ФРГ
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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA.

«Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца», — говорится в сообщении.

Бундестаг со второго раза проголосовал за назначение Мерца канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 325 членов бундестага, против — 289, один человек воздержался.

Изначально Мерц не получил в первом туре необходимого для избрания канцлером Германии количества голосов. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов. Провал Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке страны.

Сообщалось, что Мерц якобы отказался от проведения второго тура 6 мая.

Ранее провал Мерца на выборах канцлера обрушил фондовый рынок в Германии.

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