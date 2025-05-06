«Темная лошадка». Мерц избран канцлером ФРГ со второй попытки

Во втором туре голосования в бундестаге лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

6 мая в парламенте Германии состоялось избрание нового канцлера, которым стал лидер победившей на парламентских выборах коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Однако процесс голосования прошел не так гладко, как ожидалось.

В первом туре голосования Мерц не получил необходимого для избрания канцлером Германии количества голосов. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов. Сначала сообщалось, что Мерц якобы отказался от проведения второго тура голосования 6 мая, но в результате он все же состоялся.

Во втором туре за Мерца проголосовали 325 членов бундестага, против — 289, один человек воздержался . Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

В феврале в Германии прошли парламентские выборы, победу на них одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой действий России на Украине.

Шаткое положение

После провала Мерца эксперты заговорили об очередном политическом кризисе, который навис над Германией, а многие немецкие политики призвали провести новые парламентские выборы в стране. Политолог Дмитрий Солонников подтвердил, что политическая система Германии на самом деле находится в кризисе.

«Какие-то странности во всей этой истории с новым правительством были еще в ходе голосования видны. Результаты выборов пыталась оспорить партия Сары Вагенкнехт, которая до сих пор считает, что им не досчитали буквально 16 тысяч голосов. В случае, если бы они вошли в парламент, то двухпартийная коалиция бы не состоялась в том виде, в котором она есть сейчас», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Он добавил, что все протесты были отклонены, хотя в реальности ничто не мешало отменить результаты в тех округах, где были проблемы, и переголосовать. Это обычная практика для Германии, где на прошлых выборах переголосовывал, например, Берлин.

«Кроме того, расклад по популярности партий у населения изменился с момента проведения выборов. Первая по популярности партия сейчас — это «Альтернатива для Германии». У нее явный прирост поддержки, несмотря на все попытки юридически очень спорным путем партию запретить. Это тоже признак кризиса политической системы. В Германии пытаются сделать все, чтобы незаконным путем сохранить статус-кво двухпартийной системы», — сказал Солонников.

Он добавил, что впервые в послевоенной истории Германии создавшаяся после выборов коалиция большинства в бундестаге не смогла с первого раза утвердить канцлера. По мнению Солонникова, это самый главный признак серьезнейшего кризиса политической системы ФРГ.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что положение, в котором Мерцу достается Германия, незавидное. По его мнению, при сохранении нынешней политики изменить ситуацию к лучшему точно не удастся.

«Правящая коалиция очень шаткая. Те, с кем ХДС/ХСС вступили в коалицию — это их вечные противники. Так что никаких позитивных серьезных изменений во внутренней и внешней политике в Германии точно ждать не стоит», — отметил Климов.

Сенатор также назвал Мерца «темной лошадкой».

«Для меня Мерц является темной лошадкой. Он, в общем то, больше бизнесмен, чем политик, и работает на довольно сомнительные западные финансовые бизнес-структуры. Отмечу, что у него связи не с германскими компаниями, а именно с такими, компаниями коллективного Запада», — пояснил сенатор.

Отношения с Россией

Многие эксперты предсказывают, что с приходом нового канцлера отношения Германии с Россией могут стать более напряженными. Так, эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов заявил «Газете.Ru», что как политик новый канцлер более решителен и, может быть, даже более радикален, чем его предшественник.

«Паника в бундестаге». Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ В ходе голосования 6 мая лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц не получил... 06 мая 16:07

«Судя по высказываниям, Фридрих Мерц настроен в более боевом ключе в отношении России, чем даже ушедший Олаф Шольц. Но тут есть два фактора, которые должны в ближайшие недели прояснить определенные границы агрессии Мерца», — сказал политолог.

Он считает, что хрупкость правящей коалиции — это первый фактор, который ограничит воинственность Мерца.

«Та политическая конструкция, которая сейчас в Германии сложилась, очень неустойчива. Если в конечном итоге будет запрещена АдГ, то не исключаю возможность протестов. Фактически сейчас значительная группа электората, которая голосовала за АдГ, не представлена в правительственной коалиции», — пояснил Кортунов.

По его мнению, также необходимо будет посмотреть на то, как новый канцлер ФРГ будет выстраивать отношения с Вашингтоном.

«Не исключено, что Берлин все равно будет так или иначе следовать политическому курсу, который определяется в Вашингтоне, а не в Берлине», — подчеркнул эксперт.

Со своей стороны политолог Дмитрий Солонников заявил, что отношения Германии с Россией будут ухудшаться:

«Мерц придерживается более агрессивной экономической и военной риторики в отношении России. Скорее всего, он увеличит поставки оружия на Украину. Кроме того, политический кризис в Германии такой, что есть большой соблазн его решать за счет внешних вызовов. И для Германии этот соблазн вступить в большую европейскую войну вполне реален», — пояснил Солонников.

13 апреля тогда еще просто лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик заявил, что, если европейские партнеры согласуют поставки, то «Германия должна в этом участвовать».

Мерц даже высказал предположение, что Киев мог бы использовать ракеты для ударов по Крымскому мосту.

В интервью газете Handelsblatt Фридрих Мерц заявил, что пока не задумывается о возможности контактов с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, он встретится с лидером РФ или позвонит ему только тогда, когда «станет ясно», что Германия «собирается продолжить разговор» с РФ.