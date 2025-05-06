В АдГ призвали провести новые парламентские выборы в Германии

Лидер немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала провести в Германии новые парламентские выборы после того, как глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не набрал в первом туре нужного количества голосов для избрания канцлером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц [должен] просто уйти в отставку, должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране», — сказала Вайдель.

По ее словам, сам факт выдвижения нарушающего предвыборные обещания Мерца на пост канцлера характеризует политическое состояние Германии. Вайдель подчеркнула, что АдГ готова возглавить правительство ФРГ и «поставить страну с головы на ноги».

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера, которым, как ожидалось, должен был стать Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции политик называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

В феврале победу на парламентских выборах в Германии одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, которому теперь предстоит сформировать правящую коалицию. Мерц не первый год в политике и известен своими европоцентричными взглядами и резкой критикой СВО. Что известно о возможном будущем канцлере Германии и какие отношения при новом правительстве будут у Берлина с Москвой – в материале «Газеты.Ru».

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