Зеленский допустил, что Украину могут оставить «один на один» с Россией

Зеленский: ряд стран могут оставить Украину один на один с РФ после перемирия

Некоторые страны могут решить оставить Украину «один на один» с Россией после достижения соглашения о режиме прекращения огня. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня. Представьте себе, все понимают — вопросы территорий, санкций — как это будет сложно», — сказал украинский лидер.

Зеленский не стал уточнять, о каких государствах идет речь. При этом президент Украины отметил, что «Европа будет рядом».

2 мая Госдепартамент США отметил неизменность позиции Вашингтона в отношении посредничества между Россией и Украиной. При этом в ведомстве подчеркнули, что подход к вопросу может измениться, если прогресс в переговорах не будет достигнут.

В этот же день официальный представитель госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс заявила, что пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева. По ее словам, США не будут «в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи».

Ранее глава МИД Украины назвал действия России «откровенным издевательством» над США.