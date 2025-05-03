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Рогов назвал дурью угрозы Зеленского участникам парада в Москве

Рогов сообщил, что угрозы Зеленского участникам парада в Москве являются дурью
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Yves Herman/Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 Мая, являются дурью. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Его [Зеленского] дурь сыграет с ним злую роковую шутку», — отметил он.

Рогов обратил внимание на то, что Зеленский идет по пути вседозволенности, думая, что Евросоюз его прикроет. Но всех, кого Запад поощрял к таким действиям, ждал плачевный итог, добавил собеседник агентства.

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров на параде в Москве 9 Мая.

В конце апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев подчеркивал, что Москва будет надежно защищена от провокаций Киева на 9 мая. По его словам, в пресечении попыток противника сорвать праздничные мероприятия должны участвовать не только спецслужбы, но и простые граждане. Парламентарий призвал россиян усилить бдительность на фоне угроз со стороны Киева.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.

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