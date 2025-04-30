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В Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского

Депутат Бородай призвал уничтожить Зеленского, чтобы обезопасить Россию
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Nathan Howard/Reuters

Украина может устроить провокации на территории России на 9 мая, чтобы избавиться от подобных угроз необходимо «уничтожить» Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с News.ru.

Он считает, что к Зеленскому «не надо подходить с какими-то моральными, человеческими и прочими мерками». Бородай допустил, что Киев может устроить провокации на день Победы, а Москва «очень уязвима для терактов».

Депутат также отметил, что лучшее средство профилактики от террора – уничтожение террористов и очага террора.

«А для того, чтобы от этой угрозы избавиться, надо уничтожить Зеленского. Все, ничего особенного не надо больше. Надо уничтожить Зеленского, а также ряд персонажей, и все, всего-то навсего. Как говорится, пустяк», — сказал Бородай.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

Ранее политолог предупредил о возможной массовой атаке БПЛА ВСУ на 9 мая.

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