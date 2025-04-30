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Соболев: Москва будет надежно защищена от провокации ВСУ на 9 мая

Депутат ГД Соболев: Москва готова к провокациям ВСУ на 9 мая
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Москва будет надежно защищена от провокаций Киева на 9 мая. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» заявил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о желании нанести удар по параду Победы в российской столице.

«Если мы проводили парад без всяких происшествий в 1941 году, когда немцы стояли в 20 километрах от Москвы, то уж тут [точно] защитим своих людей, гостей и военнослужащих, которые будут участвовать в параде», — подчеркнул Соболев.

По его словам, в пресечении попыток противника сорвать праздничные мероприятия должны участвовать не только спецслужбы, но и простые граждане. Парламентарий призвал россиян усилить бдительность на фоне угроз со стороны Киева.

Накануне Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал он.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Украины делает множество заявлений, по большей части, неудачных.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист.

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