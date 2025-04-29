Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве

Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

Кроме того, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных. Спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки», добавил Лапин.

14 апреля президент Владимир Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор заявил, что Украина может омрачить День Победы терактом.