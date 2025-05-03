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В Раде предложили убрать из конституции Украины положение о стремлении в НАТО

Нардеп Гриб: из конституции Украины нужно убрать положение о стремлении в НАТО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Из конституции Украины необходимо убрать положение о стремлении страны в Североатлантический альянс. Об этом заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«У нас внесли в конституцию НАТО <…> без проведения референдума. Никто не спрашивал людей», — подчеркнула она.

Гриб обратила внимание на то, что Украине нужно стремиться в Европейский союз. При этом она допустила, что вместо НАТО может быть и другой альянс.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем». Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина никогда не вступит в альянс.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в несправедливом расширении Североатлантического альянса и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации. Он отметил, что страна неоднократно обращалась к руководству НАТО с просьбой прекратить расширение альянса, так как это ставит под угрозу безопасность России. Тем не менее, границы НАТО продолжили свое движение в направлении российских территорий, добавил президент.

Позже Путин подчеркнул, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать спецоперацию. По словам Путина, Запад стремится «разорвать между собой» Россию и Европу, особенно Россию и Германию, Францию.

Ранее в Кремле назвали последствия размещения войск НАТО на Украине.

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