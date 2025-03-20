Зеленский признал, что Украину не хотят видеть членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО. Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО», — сказал он.

По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

«Но не о чем говорить», — отметил он.

17 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в возможном мирном соглашении. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Сибига — враг страны из-за заявления о стремлении Киева к членству в НАТО.

Ранее Зеленский пригрозил России усилением Украины в случае отказа от перемирия.