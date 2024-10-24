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Путин заявил о несправедливом расширении НАТО

Путин обвинил Запад в несправедливом расширении Североатлантического альянса

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в несправедливом расширении Североатлантического альянса и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим изменить эту ситуацию и мы добьемся этого», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Президент России отметил, что страна неоднократно обращалась к руководству НАТО с просьбой прекратить расширение альянса, так как это ставит под угрозу безопасность России. Тем не менее, границы НАТО продолжили свое движение в направлении российских территорий.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

До этого Путин намекнул, что европейские страны НАТО могут помогать ВСУ при запуске безэкипажных катеров в Черном море. По словам российского лидера, военнослужащие стран Североатлантического альянса перешли от вооружения Киева к прямому участию в украинском конфликте.

Ранее Путин заявил, что Россия победит в конфликте на Украине.

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Саммит БРИКС в Казани
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