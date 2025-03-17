Отправка войск Североатлантического альянса на территорию Украины создаст дополнительные причины конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Они [страны ЕС] собираются создавать дополнительные первопричины [конфликта]. Что из этого получится? Ничего хорошего», — отметил он.

Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением «первопричинных проблем, связанных с Украиной».

Незадолго до этого газета The Times писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить на Украину тысячи британских миротворцев на длительный период. По словам высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства, речь идет о долгосрочном обязательстве. Он уточнил, что британские власти говорят «о годах» и готовы размещать миротворцев на Украине столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения.

В The Times напомнили: Стармер ранее заявлял, что для размещения на Украине британских и других европейских военных нужны гарантии США. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз отказывался давать такие гарантии, отмечается в публикации издания.

Ранее в Раде назвали главу МИД Украины врагом страны из-за заявления о НАТО.