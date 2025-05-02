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Рубио оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Рубио: Россия и Украина все еще далеки от урегулирования конфликта
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Москва и Киев приблизились к урегулированию конфликта, однако для продвижения необходим прорыв на переговорах в ближайшее время. Об этом в эфире Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент США примет решение о том, сколько времени Белый дом готов выделить на дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. При этом Рубио подчеркнул, что в долгосрочной перспективе более серьезным вызовом для Вашингтона остаются события вокруг Китая.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявилчто Москва и Киев представили предложения по урегулированию, и сейчас ведётся поиск компромисса. Он также сообщил, что Вашингтон намерен в течение 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами.

На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Bloomberg, он пытался убедить российскую сторону согласиться на прекращение огня. Однако, как сообщает агентство, Путин отказался от предложения, потребовав передачи под контроль России территорий четырёх регионов, включённых в её состав в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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