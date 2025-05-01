В США высказались о необходимости прямых переговоров России и Украины

Вэнс: США в ближайшие 100 дней будут добиваться прямых переговоров по Украине

США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

«У нас есть первый шаг — выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — сказал он.

На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел Уиткофф с Путиным в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.