В США высказались о необходимости прямых переговоров России и Украины

США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.
«У нас есть первый шаг — выдвинутое мирное предложение. В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — сказал он.
На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.
В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел Уиткофф с Путиным в Кремле.
Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.