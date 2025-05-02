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Вэнс заявил о поиске «золотой середины» между предложениями РФ и Украины

Вэнс: Россия и Украина представили свои мирные предложения
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Александр Кряжев/РИА Новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина представили свои предложения в рамках процесса урегулирования конфликта, теперь идет поиск «золотой середины». Об этом сообщает Fox News.

По его словам, за последние пару недель американская сторона увидела, что Москва и Киев предложили свои мирные инициативы. Вэнс подчеркнул, что теперь необходимо найти «золотую середину» по данным предложениям, чтобы завершить конфликт.

До этого Вэнс заявил, что США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами российско-украинского конфликта.

На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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