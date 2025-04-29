Путин отверг предложение США о перемирии на Украине, потребовав контроль над регионами

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Москве безуспешно пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, российский президент отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно, а для прорыва, как отметили собеседники издания, необходим прямой диалог между Путиным и Дональдом Трампом.

«Вашингтон продолжает работать с обеими сторонами, чтобы достичь мирного разрешения конфликта», — заявили в Совете национальной безопасности США.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готов отказаться от претензий на Крым. Ранее Трамп подчеркивал, что полуостров «останется с Россией» в рамках мирного соглашения. Украина при этом отказывается признавать российский суверенитет над регионом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским.