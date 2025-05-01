Уолтц прокомментировал выдвижение своей кандидатуры на должность постпреда при ООН

Уолтц сообщил, что для него честь продолжить службу в администрации Трампа

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что гордится тем, что сможет продолжить службу в администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Для меня большая честь продолжить службу президенту Трампу и нашей великой стране», — подчеркнул Уолтц.

Незадолго до этого сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Журналист газеты Politico Джейк Трейлор заявил, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности. При этом телеканал CNN со ссылкой на три источника отмечал, что у Уиткоффа нет желания занимать пост советника по нацбезопасности после ухода Уолтца.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции республиканцев в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.