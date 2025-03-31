В США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal

WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме на фоне скандала с чатом в Signal

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Ущерб репутации Уолтца поставил его в шаткое положение в Белом доме... Уолтц потерял расположение Трампа и поддержку высокопоставленных помощников в Белом доме», — указано в сообщении.

По данным журналистов, в частных беседах Трамп обвинял Уолтца в создании условий для «кризиса национальной безопасности», однако пока решил его не увольнять, предоставив «отсрочку». Кроме того, президента США привел в ярость тот факт, что в телефонной книге Уолтца был номер главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга, одного из главных критиков Трампа.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленные представители администрации Трампа случайно раскрыли детали предстоящей военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. Джеффри Голдберг был добавлен в чат по ошибке и стал свидетелем обсуждения конфиденциальной информации. Инцидент вызвал критику со стороны конгресса и стал предметом официального расследования. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, однако заявил, что угроз для национальной безопасности нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали «злость Трампа» на Путина.