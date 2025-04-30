В Кремле сообщили об участии значительного количества глав государств в параде Победы

В Москву на празднование 80-летия Победы, которое состоится 9 мая, приедет значительное количество глав государств и правительств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В дни праздника вместе с президентом [РФ Владимиром] Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов», — рассказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это говорит о том, что многие страны разделяют важность этого праздника и вместе с Россией гордятся Победой над нацизмом. Кроме того, по словам Пескова, это свидетельствует о том, что РФ имеет много союзников, которые близки по духу нашей идеологии и мировоззрению.

До этого сообщалось, что о намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Москве заявили лидеры 19 государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии и Сербии Луис Инасиу Лула да Силва и Александар Вучич и другие.

При этом президент США Дональд Трамп отказался приезжать в Москву на празднование Дня Победы. Также участие в торжественных мероприятиях в столице РФ не будет принимать генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев.