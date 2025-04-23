В Кремле ответили на вопрос, планирует ли генсек ООН приехать в Москву 9 мая

Песков: генсек ООН Гутерриш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы

Генсекретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Нет, генеральный секретарь ООН, насколько я знаю, не планирует приехать», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у иностранных политиков, которые собираются приехать в Россию 9 мая на празднование 80-летия Победы, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.

14 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о последствиях, которые ждут страны ЕС и государства, желающие стать частью объединения, в случае их участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Она подчеркнула, что Евросоюз отправил лидерам стран четкое указание воздержаться от поездки в Россию на 9 мая.

Несмотря на давление со стороны руководства ЕС, лидеры некоторых государств подтвердили свое намерение посетить парад Победы в Москве. Например, это сделали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Володин призвал отдать Каллас под трибунал после призыва не посещать РФ на 9 Мая.