Появился список с лидерами стран, подтвердивших визит в Москву на 9 Мая

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств. Об этом пишет РБК.

В частности, в Москве кроме глав стран СНГ, которые бывают частыми гостями парада Победы, ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, а также президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича. Кроме того, свое участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль позже сообщит официальный список приглашенных на 9 Мая в Россию зарубежных гостей.

Песков еще в феврале сообщал, что российский президент Владимир Путин будет рад видеть 9 Мая в Москве лидеров других государств, включая главу США Дональда Трампа.

Позже Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы. Кроме того, в Кремле не подтвердили участие генсека ООН Антониу Гутерриш в праздновании 80-летия Победы на Красной площади.

Ранее Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев.