Трамп опроверг информацию о своем визите в Москву на 9 мая

Трамп заявил, что не приедет в Москву на 9 мая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Его слова передает Reuters.

«Нет, не собираюсь», — ответил президент на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не подтвердил информацию о визите Трампа в Москву.

Le Point писал, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая и проведет встречу в столице России с российским лидером Владимиром Путиным. В публикации сказано, что 9 мая 2025 года станет «днем триумфа». Также издание напомнило о том, как в период разрядки после окончания Холодной войны Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина в Москву 9 мая 1995 года.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп усомнился в наличии у Украины редкоземельных металлов.