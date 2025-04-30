Песков рассказал об отношении Путина к идее о перемирии на Украине

Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия на Украине. Однако для этого надо учесть целый ряд нюансов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Президент Путин сказал, что он поддерживает эту инициативу к установлению перемирия. Но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов, которые тоже президент Путин перечислил», — сказал Песков журналистам на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам Пескова, Москва видит, что Вашингтон рассчитывает на «быстрый успех» в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако этот процесс, как подчеркнул представитель Кремля, слишком сложен для такого результата.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал РФ прекратить огонь как минимум на 30 дней.

Украинского лидера поддержали ряд европейских стран. В частности, к «полному и безоговорочному» прекращению огня вместо временного перемирия в честь 80-летия Победы Россию призвали в МИД Германии и в МИД Великобритании.

За постоянное прекращение огня на Украине также выступает и президент США Дональд Трамп.

Ранее Песков ответил на вопрос о начале Путиным СВО.