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Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной

Белый дом: Россия и Украина должны начать переговоры, чтобы выйти из кризиса
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Evan Vucci/AP

Россия и Украина должны начать переговоры, чтобы выйти из кризиса. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левит, передает агентство Reuters.

»Трамп все больше разочаровывается в лидерах двух стран. Им необходимо сесть за стол переговоров, чтобы положить конец войне», — сказала Левит.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы 28 апреля. Отмечается, что оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Также Рубио высказался о мирном соглашении между Москвой и Киевом, подчеркнув, что оно не должно основываться только на доверии сторон друг к другу, а быть построено на «фактах, действиях и реальности».

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.

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