Зеленский ответил на объявленное Путиным майское перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на объявленное президентом России Владимиром Путиным майское перемирие. Видеообращение главы республики опубликовано в его Telegram-канале.

По его мнению, перемирие является очередной попыткой манипуляции. Зеленский задался вопросом: «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада?»

Он добавил, что Украина ценит жизни людей, а не парады.

Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По мнению президента, «это то, что может дать основу реальной дипломатии».

Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.