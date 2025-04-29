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В ФРГ обратились с призывом к России по конфликту на Украине

МИД ФРГ призвал Россию согласиться на постоянное прекращение огня на Украине
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Global Look Press

Германия призвала Россию согласиться на постоянное прекращение огня вместо временного перемирия в честь празднования Дня Победы. Об этом заявили РИА Новости в МИД ФРГ.

«Мы не видим причин откладывать прекращение огня и вновь призываем Россию согласиться на полное перемирие без предварительных условий», — ответила пресс-служба немецкого министерства иностранных дел на письменный запрос российского агентства.

Также в МИД ФРГ негативно оценили недавнее пасхальное перемирие. В ведомстве со ссылкой на сообщения Украины заявили о якобы многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Глава государства запретил боевые действия в период с нуля часов с 7 на 8 мая и до нуля часов с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию прекратить огонь как минимум на 30 дней, чтобы попробовать установить за это время «реальную дипломатию».

29 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что остановить огонь на 30 дней без урегулирования всех нюансов невозможно.

Ранее глава МИД Британии призвал Россию к «полному и безоговорочному» прекращение огня.

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