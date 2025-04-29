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Глава МИД Британии раскрыл детали разговора с госсекретарем США

Глава МИД Британии сообщил, что обсудил с Рубио Украину, Ближний Восток и Иран
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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора обсудили урегулирование украинского конфликта, а также ситуацию на Ближнем Востоке и ядерный вопрос Ирана. Об этом британский министр написал в соцсети Х.

«Я был рад вновь поговорить вчера вечером с Марко Рубио по поводу продолжающихся усилий по достижению справедливого и долгосрочного мира на Украине. Мы также обсудили Ближний Восток и обеспечение того, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие», — сообщил Лэмми.

В своем посте Лэмми также призвал Россию к «полному и безоговорочному» прекращение огня, при этом он не упомянул объявленное Москвой перемирие по случаю 80-летия Победы.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Он вел запрет на боевые действия в период с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней. По мнению украинского лидера, за этот срок сторонам конфликта можно попытаться установить «реальную дипломатию».

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что остановить огонь на 30 дней без урегулирования всех нюансов невозможно.

Ранее Рубио в беседе с Лавровым призвал немедленно завершить украинский конфликт.

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Переговоры о мире на Украине
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