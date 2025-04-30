Песков ответил на вопрос о начале Путиным СВО

Песков: Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать», — высказался представитель Кремля на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Также Песков назвал правильными все решения Путина, касающиеся проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «долг россиян — победить».

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал искоренить нацизм, причем не только на Украине, но и в Европе. По мнению политика, главы государств должны объединиться в этом вопросе. Тех, кто откажется заниматься денацификацией, Медведев призвал маркировать как «пособников нацизма».

Ранее Лукашенко заявил о молодежи на Украине и в Прибалтике, машущей нацистскими знаменами.