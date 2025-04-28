Песков ответил, начнет ли Россия перемирие независимо от реакции Украины

Песков на вопрос о перемирии в случае отказа Киева призвал прочесть текст Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, начнет ли Российская Федерации перемирие к юбилею Победы независимо от реакции Украины, призвал ориентироваться на опубликованный ранее текст Кремля. Его слова приводит ТАСС.

«Читайте заявление», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В Кремле заявили, что Украина должна последовать примеру России. При этом там предупредили, что РФ будет отвечать, если ВСУ нарушат перемирие.

На фоне этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.