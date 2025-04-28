Кремль: Украина должна придерживаться перемирия в дни 80-летия Победы

Россия считает, что Украина должна последовать российскому примеру и придерживаться перемирия в дни 80-летней годовщины Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

Президент РФ Владимир Путин перемирие на время празднования 80-летия Победы. Отмечается, что оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие Путин объявлял на Пасху.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.

Ранее Лавров заявил, что «мяч» в переговорах по Украине сейчас находится не на стороне РФ.