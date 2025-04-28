Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины высказался о долгосрочном прекращении огня

Сибига: Украина готова поддержать долгосрочное и полное прекращение огня
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня, заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига. Об этом сообщает Reuters.

Министр подчеркнул, что российская сторона должна немедленно прекратить свои атаки, если Москва действительно хочет мира.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала благородной идею президента о перемирии. В то же время она заметила, что от украинской стороны можно ждать чего угодно: даже если Киев формально согласится, это не означает, что он будут соблюдать договоренности.

Матвиенко также напомнила, что Россия строго соблюдала пасхальное перемирие и 30-дневный запрет на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами