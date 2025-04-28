Глава МИД Украины высказался о долгосрочном прекращении огня

Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня, заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига. Об этом сообщает Reuters.

Министр подчеркнул, что российская сторона должна немедленно прекратить свои атаки, если Москва действительно хочет мира.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала благородной идею президента о перемирии. В то же время она заметила, что от украинской стороны можно ждать чего угодно: даже если Киев формально согласится, это не означает, что он будут соблюдать договоренности.

Матвиенко также напомнила, что Россия строго соблюдала пасхальное перемирие и 30-дневный запрет на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.