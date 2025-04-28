Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие в дни 80-летия Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на перемирие в День Победы. Об этом он сказал журналисту телеканала «‎Россия 1»‎, комментарий корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

«‎Здесь, конечно, есть сомнения в том, что Зеленский пойдет на шаг перемирия, поддержав решение нашего президента. Но, что касается украинского народа, думаю, что все это осознают, и все это с пониманием воспримут и поддержат решение президента Путина», — сказал Володин.

Также председатель Госдумы выразил мнение о том, что решение президента должно напомнить о единстве россиян и украинцев.

До этого в Кремле предупредили, что Россия будет отвечать Украине, если она будет нарушать перемирие в дни 80-летия Победы. Согласно заявлению Кремля, Вооруженные силы РФ дадут «адекватный и эффективный ответ» в случае нарушения украинской стороной перемирия.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

Ранее Лавров заявил, что «мяч» в переговорах по Украине сейчас находится не на стороне РФ.