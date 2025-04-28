Путин назвал число социально значимых законов, принятых в прошлом году

Путин: в 2024 году было принято порядка 200 социально значимых законов

В 2024 году в России было принято около 200 социально значимых законов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Совета законодателей, его слова передает РИА Новости.

«В целом за 2024 год принято порядка 200 социально значимых законов», — сказал российский лидер.

До этого выступление российского лидера на мероприятии анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На заседании председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора. Матвиенко выразила мнение о том, что на данный момент очень трудно востребовать что-то со студента, который нарушил соглашение с предприятием.

Также спикер Совфеда раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей. По ее словам, на эти деньги молодому педагогу невозможно содержать семью. Она предложила минпросвещения и министерству труда при создании новой системы оплаты труда педагогов и медиков уделить особое внимание этому вопросу.

В прошлом году на заседании Совета законодателей также выступал глава государства.

Ранее Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.