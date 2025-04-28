Володин анонсировал встречу Путина с участниками заседания Совета законодателей

Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет встречу с участниками заседания Совета законодателей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

«‎Потом уже большая встреча с нашим президентом», — сказал Володин во время заседания Совета.

До этого председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на заседании совета предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора. Матвиенко выразила мнение о том, что на данный момент очень трудно востребовать что-то со студента, который нарушил соглашение с предприятием.

Также во время заседании спикер Совфеда раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей. По ее словам, на эти деньги молодому педагогу невозможно содержать семью. Она предложила минпросвещения и министерству труда при создании новой системы оплаты труда педагогов и медиков уделить особое внимание этому вопросу.

В прошлом году на заседании Совета законодателей также выступал глава государства.

Ранее Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.