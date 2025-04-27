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Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае

Володин: в мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В мае вступает в силу ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повышается контроль за деятельностью иноагентов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Так, со следующего месяца вступят в силу несколько норм, направленных на противодействие мошенничеству. Финансовые организации обяжут разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия гражданина.
Также начнет действовать закон об усилении защиты персональных данных: штрафы за утечку личной информации граждан станут больше, для допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до 3% выручки.

По словам Володина, вскоре в РФ расширят основания для признания иностранными агентами: теперь к ним будут относить в том числе лиц, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России, и вовлекают граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности.

Еще с 1 мая вводятся ограничения на денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента. Можно будет отправить до 100 тысяч рублей (в том числе в валюте).

«Это касается также электронных средств. Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей»‎, — написал председатель Госдумы.

С 25 мая в силу вступает закон о реестре должников по алиментам. Данные о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск, будут в отдельном реестре. Информация об исполнительных производствах, должники по которым включены в реестр, будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят на 100%, отметил Володин.

Еще один «майский»‎ закон — о контроле за ввозимой в Россию растительной продукцией. Проверки подкарантинной растительной продукции, предназначенной к ввозу в страну, будут проходить еще до отгрузки или еще раньше, на этапе выращивания.

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