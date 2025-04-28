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Матвиенко возмутилась безответственностью студентов-целевиков, не выполняющих договор

Матвиенко предложила усилить ответственность для студентов целевого набора
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РИА Новости

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора. Соответствующее заявление она сделала на заседании Совета законодателей, ее цитирует РИА Новости.

Матвиенко выразила мнение о том, что на данный момент очень трудно востребовать что-то со студента, который нарушил соглашение с предприятием.

«Если ты осознанно идешь на договор о том, что ты получаешь бесплатное образование, стипендию еще, как правило, повышенную, то ты обязан выполнить условия»‎, — сказала председатель Совфеда.

До этого на заседании Совета законодателей Матвиенко раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей. По ее словам, на эти деньги молодому педагогу невозможно содержать семью. Она предложила минпросвещения и министерству труда при создании новой системы оплаты труда педагогов и медиков уделить особое внимание этому вопросу.

В марте спикер Совфеда предложила сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы с целью прекратить «перепроизводство невостребованных специалистов». Матвиенко тогда отметила, что вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани «стали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве российскому рынку труда.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2025 году.

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