Матвиенко раскритиковала низкие зарплаты молодых учителей

Зарплаты молодых учителей крайне низкие, семью на них содержать невозможно, профильным ведомствам нужно решать эту проблему. Такое заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, ее цитирует РИА Новости.

Матвиенко обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с соответствующим вопросом.

«‎Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается», — сказала парламентарий.

Она предложила главе ведомства и министерству труда при создании новой системы оплаты труда педагогов и медиков уделить особое внимание этому вопросу.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что зарплаты молодых педагогов неконкурентоспособны и не позволяют им содержать семью.

10 апреля сообщалось, что Правительство РФ готовится в мае начать тестировать новый подход к оплате труда учителей в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, а медиков — в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Как писала газета «Коммерсантъ», реформа оплаты труда педагогов и врачей обсуждается с 2021 года, а крайний срок перехода на новую систему — 2027 год.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2025 году.