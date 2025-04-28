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Мишустин назвал бойцов СВО примером, который навсегда останется в памяти народа

Мишустин: герои СВО являются примером для всех россиян
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Участники СВО являются примером для всех россиян, и этот пример навсегда сохранится в памяти народа. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы студентов на просветительском марафоне общества «‎Знание» к 80-летию Победы.

«Эти люди, конечно, — пример для каждого из нас, и этот пример навсегда останется в нашей памяти», — сказал премьер-министр.

21 апреля президент России Владимир Путин призвал называть улицы и школы именами героев СВО. Соответствующее заявление глава государства сделал ходе встречи с главами муниципальных образований. Путин добавил, что память о павших бойцах является самым главным оружием, которое может обеспечить будущее России.

Помимо этого, в ходе встречи президент РФ заявил, что ветераны СВО являются элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну. При этом российский лидер подчеркнул, что никто не сомневается в том, что победа будет за страной.

В конце марта президент России сказал, что участие в боевых действиях является непростым испытанием для любого человека.

Ранее Путин освободил от призыва добровольцев, воевавших более полугода.

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